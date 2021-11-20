ضبط شخصين ارتكبا 15 واقعة سرقة مساكن في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الجيزة، اليوم السبت، من ضبط شخصين لاتهامهما بارتكاب 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، أن شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق مُتخذين من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة (أجهزة كهربائية، مشغولات ذهبية) بذات الأسلوب، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (عامل خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف)، أمكن ضبطه وإعادة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.