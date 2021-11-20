ماكرون يلوح بتعميم الجرعة الثالثة التعزيزية للقاح كورونا خلال الفترة المقبلة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيتم تعميم الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح ضد كورونا على الفرنسيين.

وقال ماكرون خلال رحلته إلى الشمال في أولنوي أيميريز: "لن أتفاجأ إذا كنا نتحرك تدريجياً نحو الحقن المعزز للجرعة الثالثة لجميع البالغين من اللقاح ضد كوفيد -19"، موضحاً أنها تكون متاحة على المدى الطويل لجميع السكان في فرنسا، بحسب كحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

وقال "إنها نوع من الإحساس بالتاريخ"، مشابهًا للقاحات الأخرى التي تتطلب تذكيرًا وجرعات تعزيزية، خاصةً تلك المتعلقة بالإنفلونزا.

وبعد ساعات قليلة من هذا الخطاب، أوصت الهيئة العليا للصحة بجرعة ثالثة من لقاح "كوفيد-19" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، بعد ستة أشهر من التطعيم الأولي.

لذلك فإن هذا الإعلان يبشر بالخير لتوسيع الجرعة المنشطة لجميع البالغين فوق سن الأربعين، والذين يمثلون 52.6% من الفرنسيين.

من جهته، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الجمعة، أن الحكومة ستدرس "قريبا" التطعيم بإعطاء الجرعة الثالثة لمن هم دون سن الخمسين.