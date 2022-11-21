أوكرانيا: القوات الجوية تشن 6 غارات على مواقع القوات الروسية

ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 6 غارات على مواقع للقوات الروسية، وصدت هجمات روسية، بالقرب من مناطق سبيرن وياكوفليفكا وباخموتسكي وباخموت وأوبتين وكليشيفكا ومنطقة لوهانسك.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية هجومين صاروخيين على البنية التحتية المدنية في منطقة كوبيانسك بمنطقة خيرسون، وفتحت النار باستخدام أنظمة راجمات الصواريخ على طول خط التماس حوالي 10 مرات".

وأضاف البيان أن "بيلاروسيا تواصل دعم العملية الروسية على أوكرانيا، وتوفر لروسيا بنيتها التحتية وأراضيها ومجالها الجوي، حيث تقوم الطائرات الروسية برحلات جوية داخل المجال الجوي لبيلاروسيا كل يوم تقريبا".