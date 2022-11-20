تحذيرات في تونس من بكتيريا شيغيلا

سجلت السلطات الصحية في تونس في الأيام الأخيرة تزايدا في عدد الإصابات ببكتيريا "شيغيلا" التي ظهرت من جديد خاصة بين الأطفال بعدد من مناطق البلاد، وذلك بعد سنوات من اختفائها.

وكشفت وزارة الصحة يوم السبت عن أعراض عدوى بكتيريا الشيغيلا (shigella sonnei)، وهي إسهال بالدم أو دون دم عشرات المرات في اليوم ، أوجاع قوية في البطن، حرارة مرتفعة ، وتقيؤ.

وأوضحت أن فترة حضانة هذه العدوى قصيرة تمتد من يوم إلى 4 أيام،

يذكر أن وزارة الصحة قد حذرت من انتشار جرثومة الشيغيلا في تونس خاصة لدى الأطفال.

وأوصت الوزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع.

واكتشفت بكتيريا الشيغيلا لأول مرة في عام 1897.

والشيغيلا واحدة من الأسباب البكتيرية الرئيسية للإسهال في جميع أنحاء العالم، وتسبب ما يقدر بنحو 80-165 مليون حالة.

ويقدر عدد الوفيات التي يسببها كل عام بما يتراوح بين 74.000 و600.000، وهي واحدة من أكبر أربعة مسببات الأمراض التي تسبب الإسهال المعتدل إلى الشديد لدى الأطفال في إفريقيا وجنوب آسيا.