خارجية إيران: لا أساس لادعاءات نتنياهو بشأن دورنا في احتجاز سفينة جالاكسي ليدر

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لا أساس لادعاءات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن دور إيران في احتجاز سفينة جالاكسي ليدر، التي أعلنت القوات البحرية الحوثية الاستيلاء عليها في البحر الأحمر.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين، أن قوات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وشعوبها، وأن قراراتها مبنية على مصالحها.

وأكدت أن عرقلة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى ردود فعل من قوات المقاومة في المنطقة.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيي سريع، أمس الأحد، أعلن أن القوات البحرية الحوثية استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال سريع في كلمة متلفزة "قواتنا البحرية نجحت في الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتادتها إلى الساحل اليمني".

وأكد سريع أن عمليات جماعة الحوثي لا تهدد سوى السفن الإسرائيلية والمملوكة للإسرائيليين، على حد قوله.

وشدد على أن تلك العمليات العسكرية تأتي انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحقه.

وجدد سريع التحذير لكل السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.

وكانت وسائل إعلام عربية وعبرية نقلت تقارير حول اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

من ناحيته، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن تكون السفينة التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر إسرائيلية أو على متنها أي إسرائيليين.