قطر وإيران تطالبان باتخاذ إجراءات فورية لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته الصارخة

تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، هاتفيا آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الاثنين، حمّل وزيرا خارجية البلدين الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الوضع الحالي في الأراضي المحتلة، مطالبان باتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي؛ لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية.



وأكد الطرفان، ضرورة بذل جهود الدول الإسلامية والعربية؛ من أجل تقديم المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني.



كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر وجهات النظر حول أحدث المبادرات السياسية؛ لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل غزة.



وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.



وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.



فيما خرجت عن الخدمة 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.