بثت جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، لقطات من عملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في هجوم جاء على وقع الحرب على غزة.



وقال بيان عسكري لجماعة الحوثي (التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء)، إن قواتها نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، نتج عنها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للساحل اليمني.



وأظهرت اللقطات، التي بثّها الحوثيون، عملية إنزال جوي جرت على سطح السفينة، حيث هبطت طائرة هليكوبتر تحمل عددا من مسلحي الجماعة اليمنية.



وسيطر العناصر الحوثية، على السفينة التي تبين أن مالكها هو رجل أعمال إسرائيلي، في حين بيّنت اللقطات كذلك لحظات اقتياد السفينة إلى السواحل اليمنية.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.



والعملية التي نفذتها جماعة الحوثي، جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان «أنصار الله» أنهم سيستهدفون أي سفينة إسرائيلية أو تابعة لشركات أو رجال أعمال إسرائيليين.



من جانبه، قال العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشئون المعنوية بحكومة أنصار الله «الحوثيين»، إنّ عملية احتجاز السفينة الإسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية ستكون لها الكثير من التداعيات الدولية لا سيما على مستوى مسارات الملاحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أنّ جماعة أنصار الله لا تستهدف الممرات الدولية وأن أعمالها العسكرية تقتصر على استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن التابعة لشركات التي يملكها إسرائيليون.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التابعة للحوثيين تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما سماها «أي حماقة» من قِبل إسرائيل أو أي قوة أخرى.

ولفت إلى أن عملية احتجاز السفينة هي رسالة لكل الأطراف الداعمة لإسرائيل، بأن عليها عدم الدخول للمياه الإقليمية اليمنية.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال المتحدث لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (يقصد مسلحي الجماعة) عملية عسكرية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه «كان من نتائج هذه العملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، واقتيادها إلى الساحل اليمني»، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة السفينة أو هوية من كانوا على متنها أو وجهتها.