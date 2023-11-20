أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لن أرد على وليد جنبلاط احتراما لتاريخ والده

قال حسن الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لن يرد على الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط.

وقال حسين الشيخ في تدوينة على منصة "X" إنه لن يرد على الفيديو المزور والترجمة المزورة التي نشرها وليد جنبلاط فقط احتراما لتاريخ والده المناضل والقائد الكبير كمال جنبلاط.

واختتم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدوينته بالقول: "أترفع عن الرد عليه".

وكان وليد جنبلاط قد نشر تدوينة ثم حذفها، هاجم من خلالها حسين الشيخ، حيث ذكر فيها "شجار بين قائد الشاباك والوزير الإسرائيلي أدى الى فضح اسم العميل الفلسطيني الذي بلغهم معلومات عن عملية لحماس لكنهم لم يأخذوا المعلومات على محمل الجد، العميل الفلسطيني حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية)".



كما نشر جنبلاط مقطع فيديو حمل ترجمة من العبرية إلى اللغة العربية وثق نقاشا حادا بين إسرائيلي ومسؤول أمني، حيث تضمنت الترجمة "الوزير حسين الشيخ مش مقصر معك انت ما ستغليت معلومة حسين الشيخ".

وردا على وليد جنبلاط، نشر الناطق الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب مقطع فيديو وعلق عليه قائلا: "الفيديو الأصلي"، في إشارة إلى الترجمة التي نشرها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.