بايدن يرجح اقتراب اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بغزة

رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وسط تقارير إعلامية حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وردا على سؤال حول احتمال اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة خلال حفل بمناسبة عيد الشكر في البيت الأبيض، قال بايدن: "أعتقد ذلك"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أنه "غير مستعد للحديث" في هذا الخصوص، دون تقديم مزيداً من التفاصيل.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة"، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب حماس"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وبحسب الهيئة، فإن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزاً في قطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيات معتقلات في إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها خمسة أيام.