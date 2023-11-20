تقديم 300 ألف خدمة رعاية صحية لمواطني جنوب سيناء بمشروع التأمين الصحي الشامل

«السبكي»: جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن سلسلة إنجازاتها بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد رابع محافظات الجمهورية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، اليوم الإثنين، أنه جرى تقديم ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية لمواطني جنوب سيناء من خلال مراكز، ووحدات طب الأسرة، والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه يجري تقييم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال 20 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة بجنوب سيناء، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمت 300 ألف خدمة رعاية صحية أولية، بواقع 100 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل، و115 ألف خدمات طب الأسرة، و 45 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 75 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 25 ألف خدمة الإسعافات الأولية، وشملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء تخطت الـ650 ألف خدمة طبية وعلاجية، وجرى تقديمها من خلال 5 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة، وهم مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، سانت كاترين، طابا، الطور الميداني"، ومنها أكثر من ربع مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، و420 ألف خدمة وفحص طبي ومعملي، إضافة إلى أكثر 6000 عملية وتدخل جراحي ما بين عمليات فائقة الدقة ومتقدمة وذات مهارة، فضلًا عن العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وبنسب نجاح عالمية.

وأكد أن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تخطى الـ120 ألف مواطن حتى الآن.

ومن المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء 31 منشأة صحية، ومنها 23 مركزا ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 8 مستشفيات لخدمة أهالي جنوب سيناء.

وأشار إلى موقف الاعتماد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، مؤكدًا أنه جرى اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي طبقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها عالميًا، فضلاً عن حصولها على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI"، والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH كأول عضو مصري مسجل بالشبكة كأول مستشفى أخضر.

وأشار إلى الاعتماد المبدئي لـ 12 منشأة طبية بالمحافظة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

وأضاف أن جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأحد أهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

وأوضح أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، إضافة إلى 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي.