 النتائج تشير إلى تقدم رئيس مدغشقر بفارق كبير مع فرز نصف مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
الإثنين 20 نوفمبر 2023 10:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

النتائج تشير إلى تقدم رئيس مدغشقر بفارق كبير مع فرز نصف مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

انتاناناريفو - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:38 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:38 م

يتصدر رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، بفارق كبير نتائج الانتخابات بالدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي مع تلقي النتائج من نحو نصف مراكز التصويت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت النتائج الجزئية التي نشرتها اللجنة الانتخابية على صفحتها بموقع الفيسبوك اليوم الاثنين، أن راجولينا حصل على 61% من الأصوات يليه سيتني ثيري رانرياناسولونياكو بـ 4ر12% والرئيس السابق مارك رافالومانانا بـ 3ر12%.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بنسبة تزيد على 50% في الجولة الأولى في أكبر دولة منتجة للفانيليا في العالم.

وفي بيان مشترك قال مراقبون من الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وغرب أفريقيا إن التصويت جرى " في مناخ هادئ وسلمي رغم مقاطعة جزء من المعارضة".

لكن البعثة أعربت عن أسفها إزاء عدم تحمس الناخبين في معظم مراكز التصويت، الأمر الذي سوف يؤثر على نسبة الاقبال على التصويت.

ويسعى راجولينا للفوز بولاية ثالثة كزعيم للبلاد، حيث تولى المنصب في 2009. وهو لم يخض انتخابات عام 2013 ، لكنه فاز بالرئاسة في انتخابات عام 2018.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك