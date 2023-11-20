النتائج تشير إلى تقدم رئيس مدغشقر بفارق كبير مع فرز نصف مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

يتصدر رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، بفارق كبير نتائج الانتخابات بالدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي مع تلقي النتائج من نحو نصف مراكز التصويت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت النتائج الجزئية التي نشرتها اللجنة الانتخابية على صفحتها بموقع الفيسبوك اليوم الاثنين، أن راجولينا حصل على 61% من الأصوات يليه سيتني ثيري رانرياناسولونياكو بـ 4ر12% والرئيس السابق مارك رافالومانانا بـ 3ر12%.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بنسبة تزيد على 50% في الجولة الأولى في أكبر دولة منتجة للفانيليا في العالم.

وفي بيان مشترك قال مراقبون من الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وغرب أفريقيا إن التصويت جرى " في مناخ هادئ وسلمي رغم مقاطعة جزء من المعارضة".

لكن البعثة أعربت عن أسفها إزاء عدم تحمس الناخبين في معظم مراكز التصويت، الأمر الذي سوف يؤثر على نسبة الاقبال على التصويت.

ويسعى راجولينا للفوز بولاية ثالثة كزعيم للبلاد، حيث تولى المنصب في 2009. وهو لم يخض انتخابات عام 2013 ، لكنه فاز بالرئاسة في انتخابات عام 2018.