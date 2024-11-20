رئيس حي شرق مدينة نصر يكرم موظفة تحفيزا لمجهودها المتميز بالحي

كرم رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة، منال الكيلاني، مسئول إدارة المحلات بالحي إحدى موظفي حي شرق مدينه نصر المجتهدات والمتميزات في عملهن تحفيزا لها على نشاطها المتميز ومجهودها المبذول، وإخلاصها وتفانيها في العمل وحرصا على تنمية الروح التنافسية بين العاملين من أجل رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم رئيس الحي أسمى آيات الشكر والعرفان والتكريم لها كموظف مثالي ومتميز بحي شرق مدينة نصر تحفيزًا وتشجيعًا منه لجميع الموظفين على الاقتداء بالنماذج المشرفة في البذل والعطاء والتفاني في العمل من أجل تحقيق مصالح المواطنين.

ووجه خالص الشكر والتقدير لإدارة المحلات بحي شرق مدينة نصر علي حسن تنظيمها تحت إدارة محمد السيد، مدير المحلات الخلوق المتميز في عمله وشجعهم على جهودهم المتميزة المبذولة في العمل.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لإدارة ساحات انتظار المركبات بالحي على جهودهم المبذولة.