تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن تعرضها لحملات هجوم وتنمر كثيرة، قائلة إن «الشخص الناجح يحارب»، مستشهدة بالمثل الشعبي «الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة».

ورأت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن هذه الهجمات تنبع من عقدة نقص لدى الشخص المتنمر وتنم عن قلة ثقة بالنفس.

وقالت: «تكسير الشخص وخلق شائعات كاذبة عنه، أو الكلام اللاأخلاقي أو محاولة استقصاد شخص؛ بتكون أصحابها ناس أكيد عندها مشاكل نفسية كثيرة، وتربت بشكل غلط».

وتابعت: «نبشت بماضي بعض أشخاص يضعون نقرهم مني؛ فأشفقت عليهم وفهمتهم ليه هما كدا، فأصبح بالنسبة لي شيء ما بزعل منه».

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مليئة بالمصالح، قائلة: «السوشيال ميديا مع الأسف؛ أصبحت فيها كثير مصالح، يعني تدفع نسكت عنك تدفع نهاجم الآخرين»، موضحة أن شراء حسابات وهمية وتعليقات وإعجابات بات أمرا شائعا.

وأضافت أنها توقفت عن الاهتمام بالهجوم ولم تعد تبالي به، متابعة: «بطلت أشوف الهجوم ما فارق معي، ولا أريد من أحد يدافع عني؛ لأن الموجود على السوشال ميديا أغلبهم جيش إليكتروني».

وأوضحت أن الجمهور من أطلق عليها لقب «المرأة القوية» الذي يلاحقها منذ صغرها؛ لإحساسهم بقوة شخصيتها، مضيفة: «الهجوم عليَ زيادة لهذا السبب، عايزين بالقوة يكسروني ويروني فاشلة وبخسر أولادي، أكثر طلاق اتحكى عنه كان طلاقي استمر الحكي عنه 5 سنوات، وكأني الوحيدة المطلقة بالعالم، وتمنوا لي أخسر أولادي ودعوا عليَ كثير».