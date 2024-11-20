جيش الاحتلال يعلن مقتل 800 من جنوده منذ بداية الحرب

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 800 من جنوده قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية مكثفة لليوم الـ47، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الضابط الذي أصيب في شمال غزة أمس هو قائد الكتيبة 90 في لواء كفير وهو برتبة مقدم.

وأظهرت معطيات جيش الاحتلال المحدثة، أمس الثلاثاء، إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، وصل عدد المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5381 عسكريا.

واستنادا إلى المعطيات نفسها فإن 798 عسكريا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 376 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.