مفوض عام وكالة الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن «حقوق الأطفال الفلسطينيين تنتهك يومًا بعد يوم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن «غزة أصبحت مقبرة للأطفال»، مضيفًا: «إنهم يتعرضون للقتل والإصابة، ويجبرون على الفرار، ويحرمون من الأمان والتعلم واللعب».

وأضاف: «أطفال غزة سُلبوا من طفولتهم، وهم على وشك أن يصبحوا جيلًا ضائعًا حيث يخسرون عامًا دراسيًا آخر».

ونوه أن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في خوف وقلق، لافتًا إلى مقتل أكثر من 170 طفلًا في الضفة منذ أكتوبر لعام 2023.

وأشار إلى أن «آخرين فقدوا طفولتهم في مراكز الاعتقال الإسرائيلية»، مختتمًا: «إن الأرض الفلسطينية المحتلة ليست مكانا للأطفال، إنهم يستحقون الأفضل، إنهم يستحقون السلام والعدالة».

Three decades ago, the world made a commitment to respect & uphold children’s rights by adopting the Convention on the Rights of the Child.

Today, the rights of Palestinian children are violated day in, day out. #Gaza has become a graveyard for children. They are being killed,… pic.twitter.com/XeRJSKDJbq