التلفزيون السوري: إصابات جراء عدوان إسرائيلي على تدمر

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت، اليوم الأربعاء، بوجود أنباء عن إصابات جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وكانت الوكالة أفادت قبل ذلك بسماع دوي انفجارات في محيط تدمر.

من جهته، قال التلفزيون السوري إن المعلومات تفيد باستهداف مباني سكنية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن القصف الإسرائيلي على تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا استهدف "منشأة إستراتيجية" على مشارف المدينة.