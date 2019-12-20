أعلن محمد الفحام رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد، الانتهاء من مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية العوينة بالداخلة بتكلفة قدرها 3.7 مليون جنيه، موضحا أن أعمال تطوير المحطة شملت زيادة قدرتها من 200 إلى 250م3/ساعة، وتغيير فلاتر المياه وزيادة عددها من 4 إلى 5 فلاتر، وتغيير مضخات المياه بالمحطة، والخطوط الداخلية ومضخات الكلور، وذلك بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بالقرية.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بذات القرية العوينة، وأعمال جسات التربة الخاصة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة والذي يشمل خطوط انحدار وخط طرد بطول 4.5 كم، بالإضافة إلى محطة رفع الرئيسية بالقرية، لافتًا إلى أن خط الطرد الذي سيتم إنشاؤه بالمشروع سيربط بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الراشدة، على أن تنفذ جميع خطوط الانحدار بجميع شوارع قرية العوينة بتمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.