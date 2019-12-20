شاهد عيان لـ«الشروق»: سألت القاتل: قتلت أخوك ليه؟ فأجابنى: اسألوه لما يصحى!



فى شارع السلولى بحى الدقى التقت الشروق بجيران الشاب السودانى الذى قتل شقيقه الأصغر، بعد مشادة كلامية بين المتهم ووالدته على صوت التلفزيون «العالى»، ليتدخل المجنى عليه لحل الخلاف بينهما، فيقتله المتهم ذبحا أمام والدته.



ويروى حارس عقار، تفاصيل الواقعة، فيقول: إن أسرة الشقيقين جاءت من السودان إلى مصر منذ 4 شهور، وكانت سمعتهم طيبة بين الجيران والمارة فلم يشتك أحد منهم ويشهد الجميع لوالدتهم «ربة منزل» بالاحترام والسمعة الطيبة.



وأضاف: اكتشفنا بعد فترة قصيرة من سكن الأسرة السودانية بالمنطقة أن الشقيق الأكبر المتهم «أحمد.ح»، 28 عاما، عاطل، كان يعانى مرضا نفسيا، وكانت له أفعال غريبة وسط الجيران فكان عادة ما يشترى مشروبا غازيا ويقوم بتفريغه على الأرض، وتحدثت مع والدة المتهم عن سبب ذلك وقالت له إنه يعنى مرضا نفسيا مزمنا وأنها تمتلك شهادات مرضية بذلك.



والتقط «ر.م» 32 عاما، سايس، أطراف الحديث قائلا: إن الضحية «عبدالرحمن.ح»، 20 عاما، طالب بكلية الطب، وأنه كان طيب السمعة وحسن الخلق، وأضاف أن والده يعمل مستشارا قانونيا بإحدى الشركات بالسعودية، ويزور الأسرة فى مصر على فترات، مشيرا إلى أن الأسرة بالكامل جاءت من السودان إلى مصر لمعالجة المتهم نفسيا.



ويقول «م.أ»، 42 عاما، حارس عقار، إنه كان يجلس مع الشقيقين قبل الواقعة بساعتين، وأشار إلى أن المتهم وقت الحادث كان يشاهد الكارتون على التلفزيون بصوت عال فطلبت منه والدته أن يخفض الصوت فدخل فى مشادة كلامية معها ليتدخل الشقيق الأصغر بينهما لحل الخلاف، فاستشاط المتهم غضبا واستل سكينا من المطبخ وقتل الضحية ذبحا فى الرقبة وطعنه فى منتصف الصدر، ليقى مصرعه فى الحال.



وتابع: «استغاثت والدته بى وبالجيران وشاهدنا المجنى عليه والدماء متناثرة على ملابسه، وتفاجأنا بالمتهم يشعل السيجارة ويشاهد التلفزيون وكأن شيئا لم يكن».



وأردف: «سألت المتهم: ليه قتلت أخوك؟ فردد بصوت عال يملؤه الغضب: أنا مش غلطان كان عايز يوطى صوت التلفزيون أسألوه لما يصحى.



كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرر تجديد حبس شاب سودانى 15يوما على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بمنطقة الدقى، وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة الشاب بعد بيان الصفة التشريحية.



وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا من الأهالى بمنطقة ميدان المساحة فى حى الدقى بشارع السلولى، بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن خلافات وقعت بين المجنى عليه «عبدالرحمن ح» 22 عاما، وشقيقة «أحمد» 28 عاما؛ بسبب صوت التلفزيون العالى، على إثرها اصطحب الشقيق الأكبر سلاحا أبيض «سكين» وقام بطعن المجنى عليه فى أسفل الرقبة. وأظهرت التحريات أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية نتيجة إصابته بمرض التوحد، بالإضافة إلى أنه كان فى حالة سُكر وقت ارتكاب الجريمة.