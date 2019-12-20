توقع البنك المركزي في بيرو اليوم الجمعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد 8ر3 بالمئة في عام 2020.

وقال البنك في تقريره ربع السنوي عن التضخم إن التعافي العام المقبل سوف يكون مدفوعا بالصادرات والاستثمار العام الذي سينمو بمعدل 6 بالمئة مقارنة مع 5ر0 بالمئة هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن التقرير أن البنك يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 9ر1 بالمئة في عام 2019 و2 بالمئة في عام 2020.

وكان البنك المركزي يتوقع في التقرير الصادر في سبتمبر أن يبلغ معدل النمو هذا العام 7ر2 بالمئة و8ر3 بالمئة في عام 2020.