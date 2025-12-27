ترامب يعلق على الاعتراف بأرض الصومال: سندرس الأمر ولا نعتزم اتباع خطوة إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يحذو حذو إسرائيل في قرارها الخاص بالاعتراف بإقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، ولكنه قال إنه سوف "يدرس" الموضوع.

وردا على سؤال من صحيفة "نيويورك بوست"، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، حول ما إذا كان سيعترف بأرض الصومال، قال ترامب: "أقول فقط، لا".

وسأل ترامب: "هل يعرف أي واحد منكم ما هي أرض الصومال، حقا؟".

وردا على سؤال بشأن عرض هذه الدولة الانفصالية الأفريقية استضافة ميناء عسكري أمريكي، أجاب إنها: "صفقة كبرى".

وقال ترامب: "كل شيء يخضع للدراسة.. سوف ندرس.. أدرس الكثير من الأمور، ودائما ما اتخذ القرارات العظيمة، والتي يثبت أنها صحيحة".