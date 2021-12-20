السكة الحديد: تحديث 80% من أسطول القطارات وخروج آخر عربة قديمة من الخدمة الأسبوع المقبل

قال نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة حسام البسطويسي، إن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية وفي القلب منها تحديث أسطول القطارات بتركيب عربات روسية ومُحسنة ومُطورة حديثة بدلًا من العربات المميزة العادية، لرفع معدلات السلامة والأمان للمسافرين.

وكشف البسطويسي، لـ"الشروق"، عن استبدال نحو 80% من أسطول قطارات الهيئة في إطار جهود الهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مؤكدا أن آخر عربة قديمة ستخرج من الخدمة خلال الأسبوع المقبل ليكون جميع عربات وجرارات السكة الحديد حديثة بالكامل.

وبشأن مصير العربات القديمة التي تخرج من الخدمة، أوضح أنه يتم نقلها لورش الصيانة والعمرات لتحديد موقف تشغيلها مرة أخرى وتكهين غير الصالح منها، ذاكرا أن عدد القطارات التي تعمل حاليًا على شبكة السكة الحديد نحو 870 قطارًا ومن المتوقع عقب إتمام عملية التطوير أن يتخطى عدد القطارات 1100 قطار.

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن يوميًا عن استبدال عربات عدد من القطارات على مختلف الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، بعربات حديثة يجري توريدها من روسيا والمجر، في إطار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتشمل صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.