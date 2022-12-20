ثقافة جنوب سيناء تطلق مؤتمر اليوم الواحد لذوى الهمم

أطلق إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد " الرابع " لذوى الإحتياجات الخاصة بعنوان " قمة المناخ 2022 وقضايا ذوى الهمم " بقصر ثقافة طور سيناء، وذلك فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين ذوى الهمم.

وانطلقت الفعاليات بحضور المحاسب فوزى همام، مستشار محافظ جنوب سيناء للمحليات، والعميد سامح متولى نائب مدينة دهب، والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف، والدكتور إيهاب الحو رئيس المؤتمر رئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بجامعة السويس، و الدكتور علاء محمد عبد العظيم مدير فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بجنوب سيناء، وأحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وبدأت الفعاليات بتفقد معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة طور سيناء , لطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بمدرسة الصم وضعاف السمع.

وأكد الدكتور إيهاب الحو رئيس المؤتمر رئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بجامعة السويس، على أهمية ودور المؤتمرات التى تقيمها وزارة الثقافة لتمكين ذوى الهمم، وتحقيق العدالة الإجتماعية لهم.

وأوضح أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، لإدماجهم في المجتمع بشكل يحقق عدالة اجتماعية لهم، لافتاً إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن 4 جلسات لتناول كل ما يخص ذوي الهمم.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة بحثية بعنوان " توعية ذوى الإحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة " للباحثة الدكتورة رحاب محمد إبراهيم مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم , والتى أكدت خلالها أن تغير المناخ من المخاطر الأساسية التى تهدد الحياة البشرية بصفة عامة , ويجب أن يأخد العمل المناخى إحتياجات ذوى الإحتياجات الخاصة فى الحسبان دوة أى استثناء.

وتناولت الجلسة الثانية " تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة لتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع " للباحثة دكتورة شيماء عادل عبد السميع باحث ماجيستير أصول التربية كلية البنات جامعة القاهرة، والتي أكدت خلالها على ضرورة العمل على تحقيق دمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجتمع , خاصة فى ظل التزايد العددى الكبير.

بينما قدم الدكتور محمد ممدوح الرفاعى باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق الجلسة البحثية الثالثة والرابعة بعنوان " آليات عملية لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة عبر برنامج التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعى - تفعيل دور المؤسسات الحكومية الخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة " مشير إلى أن تحديد الآليات العملية لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعى يرتكز على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتبنى أحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما أكدت الجلسة البحثية الرابعة على الأهتمام الكبير الذى حدث فى السنوات الأخيرة لتعليم وتأهيل الفئات ذوى الإحتياجات الخاصة

و تلاها تقديم عرض مسرحي بعنوان " أولادنا طاقة لا إعاقة " لفرقة مسرح مديرية الشباب والرياضة , تأليف صلاح زكريا , وإخراج جمال مهران , والتى تناولت فى قالب إستعراضى للمشاكل التى تتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة، والتى نالت إعجاب الحضور , حيث تفاعل معها المسرح بشدة.

وفي ختام المؤتمر جرى إعلان التوصيات، و منها تفعيل دور التمكين الثقافى لذوى الإحتياجات الخاصة بما له من تاثير فى حياة ذوى الهمم , وتصميم برامج تربوية ونفسية داعمة تعنى بجودة حياة ذوى الهمم .

كما جرى تكريم بعض الشخصيات المؤثرة فى مجال التمكين الثقافى منهم أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة , والأديب خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى , و آية عبد العظيم من ذوى الهمم , ونورا أحمد من ذوى الهمم , و رحاب إبراهيم مدير التربية الخاصة , و الدكتور محمد ممدوح باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق , ورئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر .