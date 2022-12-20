السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 85 كيلو حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الثلاثاء، "ع. ع. م"، مزارع، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام؛ وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة 600 طربة لمخدر الحشيش، تزن 85 كيلو جراما؛ في القضية المقيدة برقم 25889 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، في أثناء تواجده داخل سيارة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب التوصل إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من المخدرات على عملائه في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم بعد ترصد تحركاته، تم ضبطه داخل سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين، وبفض محتويات الأول وجِد بداخله 299 طربة حشيش، وبفض محتويات الجوال الثاني عثر بداخله على 300 طربة لذات المخدر، بإجمالي وزن 85 كيلو جراما، في أثناء سيره على طريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أيد ما جاء في تحريات المباحث، وأقر أن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية التوزيع.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضرً بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين بعضوية المستشارين رشدي محمد قاسم، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة، كريم الجنادي.