الرئيس السيسي: تحسن ملحوظ في أوضاع العراق والمجال مفتوح للانطلاق نحو المستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يلتئم للمرة الثانية بعد القمة الأولى في بغداد في أغسطس 2021.

وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الأول شهد تعهدا بدعم الجهود الوطنية للعراق حكومة وشعبا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على سيادة العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره الإقليمي والعربي الفاعل.

وأشار إلى أن المؤتمر يُعقد اليوم في ظل تحسن ملحوظ في الأوضاع بالعراق، موجها التهنئة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وللشعب العراقي بمناسبة استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية بما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.