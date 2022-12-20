تامر حسين ينشر مقطع فيديو من أغنية «يارب تكون بخير»: جديدي مع الجسمي

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نشر الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصير من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يارب تكون بخير».

وعلق تامر على الأغنية، قائلا: «جديدي مع صديقي الفنان حسين الجسمي، كلمات تامر حسين وألحان الفنان حسين الجسمي توزيع ومكساج وماستر على فتح الله».

ومن كلمات الأغنية: "يارب تكون بخير.. دي أهم حاجة عندي.. بعديها حاجات كتير.. انسى الزعل وعديِ.. بَعدك فضي المكان.. واتقفِلت البيبان".

وعُرضت أغنية "يارب تكون بخير" من خلال فيديو ممنتج، متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع "YouTube"، بالإضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.