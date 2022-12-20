إيران: إصابة 3 عناصر من القوات الخاصة للأمن الداخلي في هجوم لمسلحين

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران اصابة 3 من عناصر هذه القوات اثر اطلاق النار عليهم من قبل اشرار مسلحين.

وقال العقيد محمد رضا خاركوهي في تصريح ادلى به لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن أفراد دورية للقوات الخاصة لقوى الأمن الداخلي في مدينة راسك تعرضوا مساء اليوم الاثنين لهجوم غادر بالأسلحة النارية من قبل مسلحين اشرار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الخاصة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم له صلة بالاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني في منتصف شهر سبتمبر الماضي لدى احتجازها في مركز للشرطة لمخالفتها التعاليم الإسلامية الخاصة بغطاء الرأس.

وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، مؤخرا، مقتل ما لا يقل عن 450 متظاهرا، بينهم 64 طفلا، واعتقال 18 ألفا و170 شخصا في حملة القمع. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل 60 من أفراد الأمن.

غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة "تابناك" الإخبارية. الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في حملة القمع.