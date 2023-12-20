الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد الجديد

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدمت باستقالتها.

يأتي ذلك بعد أداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للبلاد.

وجاء في بيان "أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة".

وقال أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأربعاء إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.

وأضاف الأمير في أول خطاب له بعد أداء اليمين كرئيس جديد للدولة "لم نلمس تغيير أو تصحيح المسار".