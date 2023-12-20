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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة المبدئية لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال شهر يناير القادم.

وشهدت قائمة المنتخب المصري تواجد 55 لاعبًا، من بينهم 12 من النادي الأهلي و7 من الزمالك، بالإضافة لمصطفى زيكو من نادي زد.

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية على النحو التالي:

أحمد الشناوي – علي جبر – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – حمدي فتحي – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور- أحمد حسن كوكا – محمد صلاح – محمود كهربا – محمد حمدي – أحمد فتوح – مصطفى محمد – محمود حمدي الونش – محمد الشناوي – محمد النني – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – محمود حمادة – حسين الشحات – عمر مرموش – محمد صبحي – محمد عبد المنعم – أحمد سيد زيزو – أكرم توفيق – أسامة جلال – أحمد سامي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود مرعي – مروان عطية – مهند لاشين – سام مرسي – نبيل عماد دونجا – محمد شكري – أحمد ياسر ريان – محمد شريف – أسامة فيصل – أحمد رمضان بيكهام – محمد أبو جبل – محمود جاد – محمد بسام – محمد عواد – كريم حافظ – حسين علي – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة – محمد إبراهيم – عبد الرحمن مجدي – حسام عبد المجيد – مصطفى زيكو – أحمد أمين أوفا – عبد الله السعيد – محمد عبد السميع.

وتضم مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.