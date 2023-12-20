استقبل الهلال الأحمر المصرى سفينة المساعدات التى وصلت ميناء العريش البحرى بالتعاون بين الهلال الأحمر التركى والجمعية الكويتية للإغاثة فى حضور السفير التركى وأعضاء الهلال الأحمر المصرى والتركي.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن السفينة القادمة من تركيا تحمل حوالي 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الفلسطينيين، وذلك بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

ووصل إلى ميناء العريش البحري 5 سفن منها 2 من تركيا تحملان مواد إغاثة، وسيارات إسعاف، ومستشفيات ميدانية، وسفينة من فرنسا تعمل كمستشفى طبي لعلاج المصابين الفلسطينيين، والرابعة سفينة إيطالية، وتعمل أيضا كمستشفى لعلاج المصابين الفلسطينيين، وسفينة من الإمارات تحمل مواد إغاثة متنوعة.