رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني: مصر السبب الرئيسي في إسقاط صفقة القرن

قال السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إن التمسك المصري بقرار عدم تهجير الفلسطينيين ساهم بالمحافظة على الهوية وعدم سقوطها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت السبب الرئيسي في إسقاط صفقة القرن التي طُرحت في عصر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح أن المبدأ الرئيسي والأساسي لهذه الصفقة كان يتمثل في تهجير الفلسطينيين، لكن جرى إسقاط هذه الصفقة.

ونوه بأن ملف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة، ورأى أن هذا الملف أخذ حجما أكبر مما يجب.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني أسقط ملف التهجير والنزوح واللجوء منذ عام 1967، حيث لم يقبل الشعب أن يكون بعد تلك الأعوام لاجئا أو نازحا.

ويواصل جيش الاحتلال شن عدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء لنحو 20 ألفا، بجانب أكثر من 52 ألف إصابة.

ورغم وحشية آلة القتل الإسرائيلية، إلا أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده في وجه العدوان، رافضا مخطط التهجير الذي وُضِع منذ بداية الحرب ورفضته مصر منذ اليوم الأول.