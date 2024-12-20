محسن صالح يكشف كيف تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن

أكد محسن صالح، الرئيس السابق للجنة التخطيط في النادي الأهلي، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، هو الذي أصر على التعاقد مع أنتوني موديست، مهاجم الفريق السابق، مشددا على أن المدرب السويسري وافق على ضم يوسف أيمن بعدما شاهده وهو يلعب.

وقال محسن صالح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كولر شاهد يوسف أيمن وأعطى موافقته قبل التعاقد معه".

وأوضح: "كل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم جاءوا بعد الحصول على موافقة كولر".

وأضاف: "كولر عنيد ولا يقبل النصيحة، هو من أصر على التعاقد مع موديست ولم يكن موافقا على رحيله وهو الوحيد الذي كان مقتنعا به ولجنة التخطيط تعرضت للظلم لأنها لم تناقش فكرة التعاقد معه".

وأتم: "محمود الخطيب يؤمن بضرورة اقتناع المدرب باللاعبين الذين يتم التعاقد معهم ولا يحب الضغط على المدربين كثيرا".