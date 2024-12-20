مدير التدريب بالمتحف المصري الكبير: فوزنا بجائزة المشروع الأفضل عالميًا حدث تاريخي

عقبت جيهان نبيل، مدير مركز التدريب بالمتحف المصري الكبير، على حصول المتحف المصري الكبير، على جائزة المشروعات الأفضل للعام لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك «FIDIC».



وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المحاور»، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية «الشمس»، أن المتحف حصل على المشروع الأفضل على مستوى العالم، وهذه الجائزة تقدم في احتفال سنوي في العاصمة البريطانية، منوهة أن المتحف المصري الكبير هو أول مشروع مصري يحصل على هذه الجائزة.



وأضافت أن المتحف المصري الكبير تم إعداده من خلال تحالف للتشييد، وتخالف آخر لإدارة المشروع، مشيرة إلى أن المتحف رغم التحديات التي حدثت مثل أزمة كورونا، وتغيير سعر الصرف، إلا أن الشركات التي كانت تدشن المتحف انتهت من الإنشاء بدون اللجوء إلى التحكيم أو أي إجراء قضائي، مشيرة إلى أن المتحف رغم أنه ما زال في الافتتاح الجزئي، إلا أنه يحصل على الكثير من الجوائز.