متحدث الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة وقعت بروتوكولاً مع وزارة التموين في العاصمة الإدارية الجديدة، وينص هذا البروتوكول على ضرورة أن نكون في عون الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير وزارة التموين ألف طن من أصناف السكر والمكرونة، وسيتم توزيعهم على 200 ألف أسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المحاور»، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية «الشمس»، أن هناك تعاونًا بين كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مصر الخير وبنك الطعام، وهذا يأتي في إطارالعمل على تحقيق الحياة الكريمة وفقًا للمبادرات الرئاسية.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف لديها مخطط لافتتاح مساجد بصورة أسبوعية، وهذا يشمل افتتاح المساجد الجديدة أو صيانة المساجد الجديدة أو فرش المساجد، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد افتتاح 17 مسجدًا، معقبًا: «لن يمر أسبوع إلا بافتتاح مساجد جديدة».