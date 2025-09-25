يبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب"، غدًا الجمعة، في البطولة التي تستضيفها مصر، بداية من 26 سبتمبر الجاري، وحتى 2 أكتوبر المقبل.

ويقص الزمالك مشواره في البطولة، بمواجهة توباتي البرازيلي، غدًا الجمعة، في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتمام الساعة 5:45 مساءً.

وتأتي ثاني مباريات الزمالك أمام العملاق الإسباني برشلونة، يوم الأحد المقبل، عند تمام الساعة 5:45 مساءً.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.