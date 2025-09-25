أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، الذي يحظى بدعم متزايد وفق الاستطلاعات الأخيرة، اليوم عن مذكرة لقانون أساسي يقضي بتحديد مدة رئيس الوزراء بفترتين فقط (ثماني سنوات)، متعهداً بإقراره في حال عودته للحكم، حيث يجعل الموافقة عليه شرطا لدخول أي حكومة مقبلة.

وفقًا لإعلان بينيت، سيُطرح هذا القانون للموافقة عليه من قِبَل الحكومة القادمة في أول اجتماع لها، وذلك ضمن خطة الاستقرار التي يُعِدّها بينيت حاليًا، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

إلى جانب القانون الأساسي المتعلق بحدود مدة الولاية، سيُطرح أيضًا قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر.

ويُشير بينيت أيضًا إلى أن كلا القرارين سيُدرَجان في اتفاقيات الائتلاف، وسيكونان شرطًا للانضمام إلى الحكومة.

أكد بينيت أن تحديد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات ضروري لإنهاء التدهور السياسي وضمان قيادة تخدم مصلحة الدولة، مشددًا على أن هذا التعديل سيقر فور تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب فتح لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.