 الداخلية تكشف حقيقة تهديد مدير مدرسة لأولياء الأمور بسلاح ناري في القاهرة - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 3:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الداخلية تكشف حقيقة تهديد مدير مدرسة لأولياء الأمور بسلاح ناري في القاهرة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 3:17 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 3:17 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء تضرر أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بالقاهرة من مدير المدرسة لإخراجه سلاحا ناريا خلال اجتماعه معهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 سبتمبر الجاري حضر أولياء أمور بعض الطلاب للمدرسة المشار إليها للتقابل مع مدير المدرسة للشكوى من اتخاذه إجراء تعسفي بحق أنجالهم وتغييره الفصول الدراسية الخاصة بأنجالهم المقيدين بالمدرسة.

وعلى إثر ذلك قام المدير بإيضاح الأمر لهم، وتبين أن السلاح الناري المشار إليه المتواجد على مكتب المدير عبارة عن "ولاعة على شكل مسدس" تم ضبطها من أحد الطلاب حال دخوله بها للمدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك