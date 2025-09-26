الداخلية تكشف حقيقة تهديد مدير مدرسة لأولياء الأمور بسلاح ناري في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء تضرر أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بالقاهرة من مدير المدرسة لإخراجه سلاحا ناريا خلال اجتماعه معهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 سبتمبر الجاري حضر أولياء أمور بعض الطلاب للمدرسة المشار إليها للتقابل مع مدير المدرسة للشكوى من اتخاذه إجراء تعسفي بحق أنجالهم وتغييره الفصول الدراسية الخاصة بأنجالهم المقيدين بالمدرسة.

وعلى إثر ذلك قام المدير بإيضاح الأمر لهم، وتبين أن السلاح الناري المشار إليه المتواجد على مكتب المدير عبارة عن "ولاعة على شكل مسدس" تم ضبطها من أحد الطلاب حال دخوله بها للمدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.