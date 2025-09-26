 إصابة 4 أشقاء بسوهاج بتسمم غذائي بعد تناولهم ملوخية فاسدة - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 3:35 م القاهرة
إصابة 4 أشقاء بسوهاج بتسمم غذائي بعد تناولهم ملوخية فاسدة

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 3:19 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 3:19 م

أصيب 4 أشقاء بحالة تسمم غذائي، بقرية الخنانسة، التابعة لمركز المنشاة، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخنانسة يفيد بوصول كلا من”ا. ا” 14 عاماً ، “ن. ا” 18 عاماً، “م. ا” 18 عاماً، “ع. ا” 20 عاماً ، جميعهم يقيمون بقرية الخنانسة، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء متكرر وألم بالبطن،إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة مكونة من لحم و ملوخية.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحالة نتجت عن تناول وجبة فاسدة مكونة من لحم و ملوخية، وتم حجز المصابين تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرةالتحقيق

