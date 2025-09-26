ضبط 101 ألف مخالفة مرورية و120 متعاطيا للمخدرات خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، أمس الجمعة، عن ضبط 101 ألفا و297 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 2129 سائق تبين إيجابية 109 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة عن ضبط 1061 مخالفة مرورية متنوعة "مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة" وكذا فحص فحص 171 سائقا تبين إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وتم ضبط 10 محكوما عليهم بإجمالي 10 أحكام، كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.