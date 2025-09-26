ورش وماستر كلاس في الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن برنامج الورش والماستر كلاس في دورته الحادية والأربعين، المقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل. ويأتي البرنامج متنوعًا ليجمع بين مجالات التصوير والتمثيل والإخراج، إضافة إلى مناقشة قضايا معاصرة تتعلق بالسينما والتكنولوجيا.

ويتضمن البرنامج: ورشة التصوير السينمائي يقدمها مدير التصوير المصري د. سمير فرج، وتركز على أسس التعامل مع الكاميرا والإضاءة، ورشة التمثيل تقدمها الممثلة الفرنسية ماريان بورجو، وتستعرض تقنيات الأداء أمام الكاميرا.

ماستر كلاس: أفلام الموبايل بين الشغف والتجربة يقدمه المخرج أحمد المسيري ومدير التصوير جوزيف كرم، ويتناول تجارب صناعة الأفلام باستخدام الهاتف المحمول.

كما يضم مؤتمر مستقبل السينما في عصر الذكاء الاصطناعي يقدمه مدير التصوير والباحث مايكل جورجي، ويناقش تأثير التطور التكنولوجي على الصناعة السينمائية.

ويتضمن رشة فن الإخراج السينمائي يقدمها المخرج الإسباني أرتيرو هواريوس، وتركز على عناصر الرؤية الإخراجية.

ماستر كلاس الإخراج السينمائي يقدمه المخرج المغربي الفرنسي حكيم بلعباس، ويعرض تجربته في العمل بين ثقافتين مختلفتين.