مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 عاما

يستعد المنتخب الوطني للشباب لمشاركته في كأس العالم 2025، تحت 20 عامًا، والتي تنطلق غدًا السبت، في تشيلي وحتى أكتوبر المقبل.

ويلتقي المنتخب الوطني للشباب مع منتخب اليابان في الحادية عشرة من مساء غدٍ، السبت، في افتتاح مشوار الفريقين في البطولة التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات مونديال الشباب ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم اليابان، تشيلي ونيوزيلندا.

ويبدأ المنتخب مشواره بمواجهة اليابان مساء السبت على ملعب خوليو مارتينيز الوطني، ثم يلاقي نيوزيلندا في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء المقبل 30 يونيو على نفس الملعب، ويختتم دور المجموعات بمواجهة تشيلي، صاحبة الأرض، في الثانية فجر السبت 4 أكتوبر.

وضمت قائمة منتخب الشباب النهائية، 21 لاعبًا بعدما استعبد أسامة نبيه المدير الفني لاعبين من القائمة الأولية التي سافر بها إلى تشيلي.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).