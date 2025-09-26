يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، وكل الجهات المعنية، متابعة أعمال رفع الأنقاض جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 11 شخصًا، ويجري البحث عن أي مصابين محتجزين تحت الركام.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي لأسر الضحايا الأحد عشر، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، حيث خرج 23 حالة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، من بينهم ثلاثة ضباط من قوة الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى الرواد بمعرفة جهة عملهم. بينما يتلقى سبعة مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، منهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة، مع استمرار جهود فرق البحث والإنقاذ لاستخراج أي حالات محتجزة تحت الأنقاض.

وأكدت المحافظة أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن جميع الحالات مستقرة تمامًا، باستثناء الحالات الخاضعة للملاحظة في العناية المركزة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة متعلقة باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال متابعة الموقف، وجه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، كما تكفلت لجنة المنشآت بفحص المباني المجاورة للمصبغة والتأكد من سلامتها الإنشائية لضمان عدم وجود أي مخاطر إضافية على المواطنين.

ويجدد المحافظ شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث.

وناشد محافظ الغربية المواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.