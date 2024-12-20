عمرو الليثي محكمًا في مسابقة جسور إذاعية 2025

أعلنت هيئة التعاون الإذاعي والتلفزيوني لدول البحر الأبيض المتوسط (COPEAM)، اختيار الإعلامي المصري عمرو الليثي؛ عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة الراديو العالمية لعام 2025، والتي تُقام تحت عنوان "جسور إذاعية.. مبادرات مشتركة من أجل المناخ”، بدعم من منظمة اليونسكو.

تُركّز المسابقة التي تقام في دورتها الأولى على دور موجات الآثير في تعزيز الوعي بقضايا المناخ والنهوض بالتبادلات بين إذاعات العالم، وذلك عبر التأكيد على القيم الإنسانية والحوار بين الثقافات لمواجهة التحديات البيئية.



من المقرر أن تُعقد المسابقة بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة في ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ، وبمشاركة واسعة من محطات إذاعية ومواهب إعلامية من دول العالم.

من جانبه؛ أعرب الإعلامي عمرو الليثي عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أهمية الإعلام الإذاعي في بناء جسور التواصل وتعزيز الحوار حول قضايا مصيرية مثل التغير المناخي، مضيفًا في تصريحات صحفية: "المسابقة تمثل فرصة لإبراز إبداع الإذاعيين ودورهم في توحيد الجهود من أجل مستقبل مستدام" .

