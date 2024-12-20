هورنيلاند مديرا فنيا لـ سانت اتيان

عين سانت اتيان، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، النروجي إيريك هورنيلاند مدربا جديدا له خلفا لأوليفييه دالوغليو، وفقا لما أعلن الجمعة.

وستكون هذه التجربة الأولى لهورنيلاند (49 عاما) خارج بلاده، إذ درب أس كاي بران بيرغن منذ 2021 وقاده إلى وصافة الدوري النروجي عامي 2023 و2024 كما حقق معه كأس النروج في 2023.

وسيبدأ هورنيلاند أول حصة تدريبية له مع سانت اتيان بعد عطلة الميلاد في 29 الشهر الحالي، في حين يقود لوران يوار، مدير مركز تدريب سانت اتيان، الفريق أمام مرسيليا الأحد في دور ال32 من كأس فرنسا.

ويحل هورنيلاند بدلا من دالوغليو الذي أقيل من منصبه في 14 الشهر الحالي بعد خسارة الفريق أمام تولوز 1-2، وهي الهزيمة الثالثة تواليا والعاشرة هذا الموسم (مقابل 4 انتصارات وتعادل واحد".

ووقع النروجي عقدا لعامين ونصف حتى 30 يونيو 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ووفقا لبيان النادي، فإن مهمته ستكون "تسخير خبرته التي اكتسبها وحققها مع أس كاي بران لتطوير الأداء وأسلوب لعب مميز لفريق سانت إتيان".

وسبق لهورنيلاند أن درب المنتخب النروجي تحت 19 عاما في 2015، ثم هاوغسوند من 2016 إلى 2019، قبل أن يتولى تدريب روزنبورغ حتى استقالته في 2020.

ويأتي المدرب الجديد برفقة مساعده حسن الفقيري، المدافع النروجي السابق من أصول مغربية والذي لعب لموناكو بين 2000 و2005 (مع فترتي إعارة).