بولز يفوز على سلتيكس في عقر داره

مني بوسطن سلتيكس، حامل اللقب، بهزيمته الرابعة هذا الموسم في معقله، من أصل 6 بالمجمل منذ بداية الموسم.

وجاءت هذه الهزيمة على يد شيكاغو بولز 117-108، فيما أضاف "الملك" ليبرون جيمس رقما قياسيا جديدا إلى سجله، خلال فوز لوس أنجليس ليكرز على مضيفه وجاره ساكرامنتو كينجز 113-100، أمس الخميس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحسم بولز الفوز في الربع الأخير، الذي تفوق فيه على مضيفه 35-22، أثناء لقاء تألق فيه من خارج القوس، بتسجيله 19 ثلاثية.

وتأثر سلتيكس بالأخطاء الفنية التي احتسبت في الربع الأخير، على نجميه جايلن براون وجايسن تايتوم، والمدرب جو ماتزولا، الذي لم يتوان عن مهاجمة الحكام بعد اللقاء.

وفي ساكرامنتو، سجل ليبرون جيمس 19 نقطة، مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ليفوز ليكرز على جاره ومضيفه ساكرامنتو كينجز 113-110.

لكن أهم إحصائية لجيمس في اللقاء، تمثلت في خوضه 34 دقيقة، ما سمح له برفع عدد الدقائق التي لعبها في مسيرته، خلال الموسم المنتظم، إلى 57471، في إنجاز قياسي تجاوز به الأسطورة كريم عبد الجبار (57446 دقيقة).

وفي أبرز المباريات الأخرى، مني جولدن ستايت ووريرز بهزيمة قاسية، على يد مضيفه ممفيس جريزليز 93-144، في لقاء تألق خلاله الأخير من خارج القوس، بتسجيله 27 ثلاثية في إنجاز قياسي للفريق.

كما فاز نيويورك نيكس على مينيسوتا تمبروولفز 133-107، ولوس أنجليس كليبرز على دالاس مافريكس 118-95، وبورتلاند ترايل بلايزرز على دنفر ناجتس 126-124.

وبفضل 34 نقطة من جايلن جرين، حقق هيوستن روكتس فوزه الثامن عشر في 27 مباراة، وجاء على حساب نيو أورليانز بيليكانز 133-113، فيما أحرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 42 نقطة، خلال انتصار سان أنتونيو على اتلانتا هوكس 133-126، بعد التمديد.