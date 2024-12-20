تقارير: ليفربول يواجه أزمة في تجديد عقد صلاح بسبب أمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى حسم تجديد عقد محمد صلاح وذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية في الأيام الماضية أن إدارة ليفربول وافقت على تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين بدلاً من موسم واحد.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن هناك عقبة وحيدة قبل تجديد تعاقد محمد صلاح مع المدرب آرني سلوت وهي موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن تغيير موعد بطولة كأس أمم أفريقيا سيجعل فريق ليفربول يفتقد خدمات محمد صلاح إذا وقع عقدًا جديدًا مع "الريدز وهو ما يمثل أزمة بالنسبة لآرني سلوت المدير الفني لليفربول.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، حيث يمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة ضد إيفرتون من الأسبوع الـ15.