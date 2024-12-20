تقرير: سالفينى نائب رئيسة وزراء إيطاليا غير مذنب فى احتجاز 100 مهاجر بشكل غير قانوني على متن سفينة إنقاذ

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توصل القضاء الإيطالى إلى أن ماتيو سالفينى نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب باحتجاز 100 مهاجر بشكل غير قانوني على متن سفينة إنقاذ.