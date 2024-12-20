 تقرير: سالفينى نائب رئيسة وزراء إيطاليا غير مذنب فى احتجاز 100 مهاجر بشكل غير قانوني على متن سفينة إنقاذ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: سالفينى نائب رئيسة وزراء إيطاليا غير مذنب فى احتجاز 100 مهاجر بشكل غير قانوني على متن سفينة إنقاذ

روما - (أ ب / د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 9:13 م

توصل القضاء الإيطالى إلى أن ماتيو سالفينى نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب باحتجاز 100 مهاجر بشكل غير قانوني على متن سفينة إنقاذ.

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