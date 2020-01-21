المرصد السوري: أردوغان يواصل إرسال المزيد من المرتزقة إلى الأراضي الليبية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إرسال الرئيس التركي أردوغان مجددا المزيد من المرتزقة إلى الأراضي الليبية، على الرغم من توصل الأطراف الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا من بينهم تركيا، إلى اتفاق احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وكشف المرصد، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600، مضيفا أن "عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك".

وأوضح أن عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن نحو 2600، في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790، مشيرا إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير في عفرين ومناطق "درع الفرات"، وفي شمال شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري قد وثق - في وقت سابق اليوم - مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 28 مسلحا.