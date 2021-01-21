الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون وجهود مواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية في المجالات كافة.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، مستجدات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين في مواجهة تداعياته بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل ضمان وصول لقاح المرض إلى جميع الدول.



كما بحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا جهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز وتقوية الشراكة القائمة مع فرنسا في مختلف المجالات وتوسيع وتنمية آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة.