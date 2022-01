اسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2023 التي ستقام في كوت ديفوار عن مباريات هامة وصعبة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور التمهيدي والتي يبلغ عددها 12 منتخبًا وهي الأقل تصنيفًا في القارة، وتم تقسيمها لمستويين حيث يضم كل مستوى 6 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب المنتخبات الـ 6 الأعلى في التصنيف، بينما تلعب مباراة الذهاب في أرض الفرق الأقل في التصنيف.

وحدد الكاف موعد إقامة مباريات الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل، بالتزامن مع المرحلة النهائية والحاسمة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويتأهل الستة الفائزون في مجموع مباراتي الدور التمهيدي إلى دور المجموعات وينضمون إلى 42 منتخبًا المتواجدين في التصنيف الأعلى.

وجاءت قرعة الدور التمهيدي كالتالي:

إريتريا × بوتسوانا

ساو تومي وبرينسيبى × موريشيوس

جيبوتي × جنوب السودان

سيشيل × ليسوتو

الصومال × إي سواتينى

تشاد × جامبيا

Check out the first round of the 2023 #TotalEnergiesAFCON qualifiers draw results below! 👇 pic.twitter.com/4QD8wLX4bq