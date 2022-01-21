 ألمانيا: تسجيل أكثر من 140 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا: تسجيل أكثر من 140 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 12:28 م
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية تسجيل 140 ألفا و 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكر المعهد - في بيان له اليوم الجمعة - أنه بذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية ظهور الوباء إلى 8 ملايين و 460 ألفا و 546 إصابة.. مشيرا إلى أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 170 وفاة، فيما تم قبل أسبوع تسجيل 286 وفاة.
ولفت المعهد إلى أنه مع تزايد أعداد الإصابات والانتشار الواسع لمتحور أوميكرون أصبحت البيانات المرسلة من قبل السلطات ليست بالدقة الكبيرة.

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